Израиль одержал победу над Лихтенштейном

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа G) Израиль обыграл Лихтенштейн.
Вадуц, стадион «Райнпарк»
Лихтенштейн – Израиль – 0:1 (0:1)
Голы: Тиби 22
Лихтенштейн: Йеле, Кауфманн (Брэндле 51), Геппель, Малин (Оспельт 89), Вольфингер, Бюхель, Полверино, Бюхель, Хаслер, Бургмайер, Эрне (Йылдыз 73).
Главный тренер: Рене Паурич.
Израиль: Харуш, Тиби, Бен Хаим, Давидзада, Келтьенс, Натхо, Кабха, Атар (Бен Хаим 70), Меликсон (Бенаюн 78), Рафаелов (Эйнбиндер 63), Хемед.
Главный тренер: Элиша Леви.
Предупреждения: Хаслер 27, Бюхель 40, Бургмайер 72.
Судья: Арнольд Хантер.
В другом матче группы Испания оформила выход на Мундиаль.
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