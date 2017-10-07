Широков назначен на пост спортивного директора «Динамо»

Как стало известно, Роман Широков назначен на пост спортивного директора московского «Динамо».



В июле прошлого года Широков завершил карьеру игрока, после чего Роман был назначен на пост советника председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо».



А сегодня появились новости о том, что Роман Широков исключен из Комитета профессионального футбола РФС.



Помимо этого сообщалось, что руководство московского «Динамо» отправило в отставку главного тренера Юрия Калитвинцева.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте