Сборная России сегодня сыграет в красной форме

Сборная России в матче против Южной Кореи сегодня сыграет в красной форме.
Черчесов и игра в загадочность
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|Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
|16:00
|сегодня
|ЮАР
|-:-
|Буркина-Фасо
|16:00
|сегодня
|Уганда
|-:-
|Гана
|19:00
|сегодня
|Нигерия
|-:-
|Замбия
|19:00
|сегодня
|Камерун
|-:-
|Алжир
|20:00
|сегодня
|Гвинея
|-:-
|Тунис
|20:00
|сегодня
|Ливия
|-:-
|ДР Конго
|20:30
|сегодня
|Кабо-Верде
|-:-
|Сенегал
|22:00
|сегодня
|Марокко
|-:-
|Габон
|Отбор ЧМ-2018. Европа, 9 тур
|19:00
|сегодня
|Швеция
|-:-
|Люксембург
|19:00
|сегодня
|Фареры
|-:-
|Латвия
|19:00
|сегодня
|Босния и Герцеговина
|-:-
|Бельгия
|19:00
|сегодня
|Гибралтар
|-:-
|Эстония
|21:45
|сегодня
|Швейцария
|-:-
|Венгрия
|21:45
|сегодня
|Кипр
|-:-
|Греция
|21:45
|сегодня
|Беларусь
|-:-
|Нидерланды
|21:45
|сегодня
|Болгария
|-:-
|Франция
|21:45
|сегодня
|Андорра
|-:-
|Португалия
|Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
|02:35
|Матч завершен
|США
|4:0
|Панама
|04:30
|Матч завершен
|Мексика
|3:1
|Тринидад и Тобаго
|Россия. ФНЛ 2017/2018, 17 тур
|16:00
|сегодня
|Спартак-2
|-:-
|Шинник
|Россия-:-Южная Корея
|17:00 Не начался
Сборная России в матче против Южной Кореи сегодня сыграет в красной форме.
Черчесов и игра в загадочность
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Удачи России!
Удачи России!