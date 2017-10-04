Матч ЮАР - Сенегал будет переигран 10 ноября

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Товарищеские матчи. Сборные
17:00 Матч завершен Строгино 6:2 Динамо Бр
  • Главные новости
  • Все новости
19:55
Каррера: «Не считаю, что „Спартак“ лишился шансов на чемпионство»59
18:59
Прядкин: «Видеоповторы могут быть внедрены со следующего сезона»29
18:35
Неймар покинул тренировку сборной Бразилии после столкновения с Паулиньо19
16:48
Президент «Анжи»: «Мне надоело это гадское судейство в одну сторону»94
13:59
«Зенит» - самый посещаемый клуб Премьер-Лиги в текущем сезоне, «Спартак» - 2-й287
21:36
Федун: «Видеоповторы помогут нашему футболу»0
21:29
Лукаку может пропустить матч с Боснией, но сыграть Кипром0
21:19
Сборная Бразилии может вызвать Жоржиньо, если ему не дадут шанс итальянцы0
21:02
Дзаккардо перебрался на Мальту2
20:57
Милик дал 20 тысяч евро на операцию соотечественнику1
20:50
Саа: «Фергюсон в МЮ фактически убил меня у всех на глазах»3
20:44
Божинов разорвал контракт с «Лозанной»1
20:40
Кейн: «Алли улучшит свою дисциплину»2
20:36
Фернандиньо: «У „Манчестер Сити“ есть деньги на Роналду и Месси»10
20:35
Вагнер: «Не помню свой тост на свадьбе Клоппа — слишком много выпил!»4
20:25
Уткин: «Не уверен, что „Барселона“ не может потерять 7 очков»15
20:15
Ройс: «Скоро я получу последнюю возможность попробовать что-то новое»4
20:09
Лёв: «Поражения немецких клубов в еврокубках - это тревожно»4
20:05
Думбия получил травму, симулируя во время игры с «Барселоной»12
19:49
Саутгейт: «У Англии есть несколько игроков, которые могут быть капитанами»1
19:40
Арбелоа - Пике: «Кто сеет ветры, тот пожинает бури»10
19:35
А. Егоров: «Не вижу, чтобы в России арбитры помогали определённым клубам»6
19:35
Будогосский: «Решение о введении видеоповторов потянет за собой целый комплекс проблем»11
19:24
Стротман травмировал бедро в матче с «Миланом»1
19:09
Агент: «Я предлагал Адьяпонга „Наполи“, но они рассматривали другие варианты»0

Матч ЮАР - Сенегал будет переигран 10 ноября

сегодня, 20:13
ЮАРЮАР2 : 1СенегалСенегалМатч завершен

Назначена дата переигровки матча отбора ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала. Встреча состоится 10 ноября в Полокване. В сентябре было принято решение аннулировать результат прошлого матча между этими командами, который завершился победой ЮАР со счетом 2:1. Такое решение приняли из-за ганского судьи Джозефа Лампти, который был дисквалифицирован позднее пожизненно за манипуляцию результатом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Cules2013
сегодня в 20:41
В Африке такое как здрасьте)
Печально, на самом-то деле.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100