Матч ЮАР - Сенегал будет переигран 10 ноября

Назначена дата переигровки матча отбора ЧМ-2018 между сборными ЮАР и Сенегала. Встреча состоится 10 ноября в Полокване. В сентябре было принято решение аннулировать результат прошлого матча между этими командами, который завершился победой ЮАР со счетом 2:1. Такое решение приняли из-за ганского судьи Джозефа Лампти, который был дисквалифицирован позднее пожизненно за манипуляцию результатом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте