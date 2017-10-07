«Миллуолл» уволил сотрудника, заподозрив его в терроризме

Выступающий в Чемпионшипе английский клуб «Миллуолл» объявил об угрозе терроризма. Всё дело в одном из сотрудников «львов», который недавно принял ислам. Клуб обратился в полицию с заявлением о подозрении в терроризме.

Сотрудник запечатлел на мобильный телефон фотографии и видеозаписи стадиона «Миллуолла», и впоследствии отправил их своему другу в Пакистан. Подозрительные действия работника вынудили клуб его уволить, а потом и усилить охрану на стадионе.

Напомним. что в январе бывшего игрока сборной Египта обвинили в финансировании терроризма.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте