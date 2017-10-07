Камерун одолел Алжир в ничего не решающем матче

В рамках отборочного раунда чемпионата мира сборная Камеруна с минимальным счетом обыграла Алжир. Тем не менее, матч уже ничего не решал — обе команды утратили шансы возглавить группу 2 и попасть на Мундиаль.

Яунде, стадион «Ахмаду Ахиджо»

Камерун – Алжир – 2:0 (1:0)

Голы: Н'Жийе 25, Пангоп 89

Камерун: Ондоа, Чана, Тейку, Нгадеу-Нгаджуи, Фай, Замбо Ангисса, Сиани, Олинга, Н'Жийе (Пангоп 88), Бассогог (Манджек 73), Абубакар.

Главный тренер: Хьюго Броос.

Алжир: М'боли, Фарес, Бенсебаини, Менди, Кадамуро, Таидер (Беннасер 60), Бенгит, Ханни (Ферхат 71), Судани, Фегули (Геззаль 75), Бельфодиль.

Главный тренер: Лукас Алькарас.

Предупреждения: Кадамуро 36, Фай 52.

Судья: Юссеф Сраири.

В другом матче турнира Уганда и Гана сыграли вничью.

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