Камерун одолел Алжир в ничего не решающем матче

В рамках отборочного раунда чемпионата мира сборная Камеруна с минимальным счетом обыграла Алжир. Тем не менее, матч уже ничего не решал — обе команды утратили шансы возглавить группу 2 и попасть на Мундиаль.
Яунде, стадион «Ахмаду Ахиджо»
Камерун – Алжир – 2:0 (1:0)
Голы: Н'Жийе 25, Пангоп 89
Камерун: Ондоа, Чана, Тейку, Нгадеу-Нгаджуи, Фай, Замбо Ангисса, Сиани, Олинга, Н'Жийе (Пангоп 88), Бассогог (Манджек 73), Абубакар.
Главный тренер: Хьюго Броос.
Алжир: М'боли, Фарес, Бенсебаини, Менди, Кадамуро, Таидер (Беннасер 60), Бенгит, Ханни (Ферхат 71), Судани, Фегули (Геззаль 75), Бельфодиль.
Главный тренер: Лукас Алькарас.
Предупреждения: Кадамуро 36, Фай 52.
Судья: Юссеф Сраири.
В другом матче турнира Уганда и Гана сыграли вничью.
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