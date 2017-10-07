Нигерия минимально обыграла Замбию

Сборная Нигерии минимально обыграла команду Замбии (1:0) в матче отборочного турнира ЧМ-2018.
Уйо, стадион «Аква Ибом»
Нигерия - Замбия 1:0 (0:0)
Гол: Алекс Айуоби 73.
Нигерия: Икечукву, Балогун, Трост-Эконг, Эчиджиле, Шеку, Оби Микел, Онази (Агу 30), Мозес, Ндиди, Саймон (Айуоби 66), Игало.
Главный тренер: Гернот Рор.
Замбия: Мвене, Капумбу, Сунзу, Тембо, Мтонга, Муленга, Мвепу, Силвимба, Лунгу (Мбеве 51), Сакала (Шонга 78), Нгонга.
Главный тренер: Джордж Луандамина.
Предупреждения: Агу 35, Шеку 63 - Мтонга 56.
Судья: Джошуа Бондо.
Ранее Мали и Кот-д’Ивуар сыграли вничью.
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