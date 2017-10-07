Фареры и Латвия голов не забивали

В поединке 9-го тура отборочного раунда чемпионата мира (группа B) Литва и Фарерские острова сыграли вничью.
Торсхавн, стадион «Торсвеллур»
Фарерские острова – Латвия – 0:0 (0:0)
Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Наес, Якобсен (Йоханнесен 77), Ханссон (Йонсен 65), Беньяминсен, Эдмундссон, Соренсен, Ватнхамар, Наттестад, Давидсен.
Главный тренер: Ларс Ольсен.
Латвия: Ванинс, Горкшс, Колесов, Тарасов (Вишняковс 66), Максименко, Фрейманис, Лайзанс, Клушкинс, Казачокс, Икаунекс (Улдрикс 74), Шабала.
Главный тренер: Александр Старков.
Предупреждения: Тарасов 49, Якобсен 50, Горкшс 71, Шабала 79.
Судья: Роберт Шергенхофер.
В параллельном матче Бельгия обыграла Боснию и Герцеговину.
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