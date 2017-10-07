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Мбаппе, Гризманн и Ляказетт выйдут в «старте» сборной Франции на матч с Болгарией

сегодня, 21:06
БолгарияБолгария0 : 1ФранцияФранцияИдет первый тайм

В 9-м туре отборочного этапа чемпионата мира сборная Франции отправилась в Болгарию. Команды объявили стартовые составы

Болгария: Илиев, Попов, Занев, Бодуров, Божиков, Манолев, Славчев, Неделев, Костадинов, Делев, Галабинов.

Франция: Льорис, Варан, Умтити, Динь, Сидибе, Толиссо, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Ляказетт.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

В другом матче группы А Швеция поиздевалась над Люксембургом.

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Все комментарии
Bayern Best
сегодня в 22:05
Болгары под дождем ваще не могут играть
cevin cigan
сегодня в 21:15
Я бы на месте болгар,вообще не вышел на поле................
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