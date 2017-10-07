Мбаппе, Гризманн и Ляказетт выйдут в «старте» сборной Франции на матч с Болгарией

В 9-м туре отборочного этапа чемпионата мира сборная Франции отправилась в Болгарию. Команды объявили стартовые составы
Болгария: Илиев, Попов, Занев, Бодуров, Божиков, Манолев, Славчев, Неделев, Костадинов, Делев, Галабинов.
Франция: Льорис, Варан, Умтити, Динь, Сидибе, Толиссо, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Ляказетт.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
В другом матче группы А Швеция поиздевалась над Люксембургом.
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