Италия гарантировала себе участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018

Сборная Италии гарантировала себе место в стыковых матчах за право сыграть на ЧМ-2018. Это стало возможным после того, как сборная Боснии и Герцеговины проиграла сборной Бельгии (3:4). Итальянцы стали недосягаемыми для сборной Боснии и Герцеговины, которая также как и сборная Италии идет на втором месте в своей группе.

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