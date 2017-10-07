Сборная ДР Конго одержала победу над Ливией

В поединке отборочного раунда чемпионата мира сборная ДР Конго добилась волевой победы над Ливией.

Монастир, «Стад Мустафа Бен Жаннет»

Ливия – ДР Конго – 1:2 (0:0)

Голы: Аль-Масрати 69 — Бакамбу 50, Мок 74.

Ливия: Аззака, Мадин, Абуд, Аль-Гамаль, Аль-Магаси, Ахмед, Аль-Эят, Эль-Хуни, Аль-Масрати, Аль-Лафи, Аль-Ганоди.

Главный тренер: Джалал Аль-Дамья.

ДР Конго: Матампи, Нгонда, Тиссеран, Мок, Мпеко, Мабиди, Мбемба, Мубеле, Кебану (Болинги 72), Ботака (Кабананга 64), Бакамбу (Луиндама 83).

Главный тренер: Флоран Ибенге.

Предупреждения: Аль-Магаси 77, Бакамбу 81.

Судья: Маланг Дьедиу.

В другом матче африканских отборов Нигерия обыграла Замбию и гарантировала себе участие в финальной части чемпионата мира.

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