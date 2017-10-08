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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур
20:00 сегодня Египет -:- Конго
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
19:00 сегодня Дания -:- Румыния
19:00 сегодня Казахстан -:- Армения
19:00 сегодня Польша -:- Черногория
19:00 сегодня Литва -:- Англия
19:00 сегодня Словакия -:- Мальта
19:00 сегодня Словения -:- Шотландия
21:45 сегодня Чехия -:- Сан-Марино
21:45 сегодня Германия -:- Азербайджан
21:45 сегодня Норвегия -:- Северная Ирландия
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 9 тур
01:00 23’ Коста-Рика 0:0 Гондурас
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Модрич: «Если честно, ситуация у сборной Хорватии катастрофическая»

сегодня, 00:01

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич осознает, что его команде будет очень непросто пробиться на чемпионат мира:

«Всё было в порядке до игры с Исландией. А теперь оказывается, что все наши труды могут быть напрасны.

Если честно, реальность такова — ситуация катастрофическая. Но у нас по-прежнему есть шансы».

После 9 туров Хорватия делит со сборной Украины вторую строчку в турнирной таблице группы I. Именно этим командам суждено встретиться в заключительном туре. Возглавляет группу сборная Исландии.

Напомним, что сегодня хорватская команда сменила главного тренера.

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pereletnii
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