Модрич: «Если честно, ситуация у сборной Хорватии катастрофическая»

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич осознает, что его команде будет очень непросто пробиться на чемпионат мира:

«Всё было в порядке до игры с Исландией. А теперь оказывается, что все наши труды могут быть напрасны.

Если честно, реальность такова — ситуация катастрофическая. Но у нас по-прежнему есть шансы».

После 9 туров Хорватия делит со сборной Украины вторую строчку в турнирной таблице группы I. Именно этим командам суждено встретиться в заключительном туре. Возглавляет группу сборная Исландии.

Напомним, что сегодня хорватская команда сменила главного тренера.

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