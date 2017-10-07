Инсинье: «Мне говорили, что я слишком низкий. Я хотел уйти из футбола»

Атакующий хавбек «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, что в юности чуть было не закончил карьеру из-за низкого роста:

«Мне говорили, что какой-то талант есть, но я слишком низкий. Я даже хотел уйти из футбола — все скауты повторяли одно и то же, раз за разом. Казалось, что продолжать бесполезно. Но потом у меня состоялся просмотр в „Наполи“. Всё прошло хорошо».

Ранее Инсинье, чей рост составляет 163 см, отмечал, что именно по этой причине от него ранее отказались «Интер» и «Торино».

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