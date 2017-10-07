Агент: «Кришито не попадает в состав сборной Италии. Невообразимо!»

Андреа Д'Амико, агент защитника «Зенита» Доминико Кришито, уверен, что тренерскому штабу сборной Италии следует пересмотреть свои взгляды:

«Игроки вроде Доменико Кришито и Себастьяна Джовинко не попадают в состав сборной Италии. Невообразимо! Это не тот случай, когда берут „кота в мешке“... Надеюсь увидеть их обоих в национальной команде.

Кришито следовало бы уделить больше внимания после чемпионата мира в Бразилии и Евро-2016. Вообще-то мы говорим о капитане „Зенита“.

Контракт с „Зенитом“? Его продление проблем не составит, хотя пока новостей нет».

Напомним, что сегодня сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018.

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