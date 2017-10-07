Тренер сборной Литвы: «Лучший способ остановить Кейна? Не пустить его на стадион!»

Наставник сборной Литвы Эдгарас Янкаускас поделился ожиданиями от встречи с Англией в рамках заключительного тура отборочного этапа чемпионата мира:

«Команды вроде сборной Англии постоянно находятся под давлением критиков — даже во время побед их критикуют. Это явственно демонстрирует уровень футбола в стране. Даже после квалификации на чемпионат мира команду могут критиковать.

Лучший способ остановить Кейна? Не пустить его на стадион! Он в великолепной форме, и чтобы ему помешать, нам потребуются все наши силы. Хотя и без него в Англии играет множество отличных игроков».

Напомним, что нападающий сборной Англии Харри Кейн исполнил роль капитана во время матча со Словенией.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте