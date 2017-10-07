«Ювентус» готовит новый контракт для Алекса Сандро

Как сообщают СМИ, в ближайшее время защитник «Ювентуса» Алекс Сандро подпишет новый контракт с клубом.



В настоящее время соглашение рассчитано до 2020 года, а зарплата у бразильского игрока составляет €2.8 млн.



Отказав несколько раз «Челси» в трансфере Алекса Сандро, «Ювентус» намерен предложить футболисту новый контракт на более выгодных условиях. Как предполагается, новый контракт будет рассчитан до 2022 года, а зарплата увеличится до €5 млн. Ожидается, что новый контракт будет предложен в начале ноября.

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