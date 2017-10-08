Буффон встал на защиту Вентуры

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон встал на защиту главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры.



«Вентура пошел по пути привлечения молодых игроков в сборную, - и это единственный правильный подход. Нужно постепенно двигаться вперед, несмотря ни на что. Это особенно важно тогда, когда вы переживаете сложные моменты в своем клубе. В такие моменты можно потерять уверенность в свои силы. Все это может иметь ключевое значение, когда речь идет о молодых игроках.



Я не думаю, что критика Вентуры в таких моментах чем-то поможет. На протяжении года он был отличным тренером и два каких-то матча не могут все испортить».



Джампьеро Вентура попал под волну критики после ничейного результата с Македонией.

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