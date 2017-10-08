Карницкий: «В определённые отрезки Беларусь даже играла первым номером»

Полузащитник сборной Беларуси Александр Карницкий прокомментировал поражение от Нидерландов (1:3) в домашнем матче отбора ЧМ-2018:

«Очень понравилось, как мы выглядели. Игру, по сути, решили два эпизода. Даже один – с назначенным пенальти. Конечно, кое-какое волнение присутствует всегда перед матчем. Но на поле, думаю, было видно, что мы не испытывали его. Не скажу, что первый тайм получился плохим в нашем исполнении. Мы убегали в контратаки, но где-то не могли их довести до логического завершения. Спешили. Об этом переговорили в перерыве. Пожалуй, ничего и не изменилось, просто стали хладнокровнее действовать в завершающей стадии.

Команда играет так, как ей позволяет соперник. Поэтому я считаю, что наша заслуга в том, что мы не позволили сопернику показать лучший футбол.

Два пропущенных гола в концовке? В первом тайме меня сбивают толчком в спину – штрафной не ставят. А во втором – сами видите. Что ж, таково право арбитра. Если бы он в каждом туре английской Премьер-Лиги ставил такие одиннадцатиметровые. На определённых отрезках мы ведь даже действовали первым номером. Понятно, что в концовке силы отчасти стали покидать. Ждали шанса на контратаках ещё, но не получилось».

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