Сборная Бразилии на ЧМ-2018 намерена базироваться в Сочи

Бразильская конфедерация футбола определилась с местом базирования команды на время чемпионата мира. Выбор южноамериканцев пал на один из пятизвездочных отелей в Сочи.

Изначально этот отель забронировала сборная Австрии, но команда не вышла на Мундиаль. Сейчас местная конфедерация должна договориться о базировании в Сочи с ФИФА.

Пока еще не решено, будет ли отель принимать постояльцев на время чемпионата мира, но если всё-таки будет, то средняя цена за номер составит порядка 370 евро в сутки.

Ранее с местом базирования определилась и команда Англии.

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