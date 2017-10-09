Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира, который пройдет в Абу-Даби в декабре. «Реал», выигравший турнир в прошлом году, начнет выступление со стадии 1/2 финала. Его соперник определится 9 декабря, когда победитель матча «Аль-Джазира» - «Окленд Сити» сыграет с победителем Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

В другой части сетки сразятся мексиканская «Пачука» и победитель Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола. Победитель 12 декабря встретится в полуфинале с триумфатором Кубка Либертадорес.

Финал и матч за третье место пройдут 16 декабря. Напомним, что в турнире примут участие победители клубных турниров каждой из 6 конфедераций ФИФА и чемпион ОАЭ.

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