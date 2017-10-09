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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Молдавия -:- Австрия
21:45 сегодня Сербия -:- Грузия
21:45 сегодня Уэльс -:- Ирландия
21:45 сегодня Албания -:- Италия
21:45 сегодня Македония -:- Лихтенштейн
21:45 сегодня Израиль -:- Испания
21:45 сегодня Финляндия -:- Турция
21:45 сегодня Украина -:- Хорватия
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Названа первая пятерка претендентов на «Золотой мяч»

сегодня, 10:18

Журнал France Football начал объявлять имена номинантов на «Золотой мяч». В первую пятерку претендентов вошел защитник «Реала» Марсело, полузащитники Н'Голо Канте ("Челси") и Лука Модрич ("Реал"), а также нападающие Пауло Дибала ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ). 

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С прошлогодним списком можно ознакомиться здесь.

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Все комментарии
киэнджин
сегодня в 10:49
Чувстую жменя щас уже на работе)))
rubinovyi2
сегодня в 10:49
И опять Артемки нет.))
киэнджин ответил вoлгoдoн
сегодня в 10:39
вoлгoдoн:
У Месси нет конкурентов на горизонте.Разве что Неймар через год-другой.
жменька конкурент месси...
вoлгoдoн
сегодня в 10:38
Кристинолюбы минусуют.Ой как обидно)
вoлгoдoн
сегодня в 10:37
У Месси нет конкурентов на горизонте.Разве что Неймар через год-другой.
sihafazatron ответил Sem25
сегодня в 10:36
Sem25:
Так понимаю, опять читатели издания голосовали? У них Бартез выше Яшина котируется в истории футбола, Ничего нового. Если присутствие Марсело я еще могу понять, как вижу - лучший крайний защитник, который во многих матчах Реала делал больше Роналду, но вот Модрич точно не лучше Иско.
иско может быть в другой пятерке игроков
eaguar
сегодня в 10:35
Снова только двое бориться будут в итоге .
Мельгарехо ответил LOpp
сегодня в 10:33
LOpp:
в следующей пятерке будут: Акинфеев, Дзюба, Игнашевич, Анюков и Тереньев (такой бородатый у Зенита все время на лавке сидит)
прекрасный список днорей.
007007 ответил Sem25
сегодня в 10:33
Sem25:
Так понимаю, опять читатели издания голосовали? У них Бартез выше Яшина котируется в истории футбола, Ничего нового. Если присутствие Марсело я еще могу понять, как вижу - лучший крайний защитник, который во многих матчах Реала делал больше Роналду, но вот Модрич точно не лучше Иско.
Марсело и защищаться - слова несовместимые друг с другом. Атакует классно, а в обороне дно
Germann
сегодня в 10:31
Но наш то непризнанный претендент однозначен, как всегда лучший - Вася Березуцкий...!!!)))
Sem25
сегодня в 10:31
Так понимаю, опять читатели издания голосовали? У них Бартез выше Яшина котируется в истории футбола, Ничего нового.
Если присутствие Марсело я еще могу понять, как вижу - лучший крайний защитник, который во многих матчах Реала делал больше Роналду, но вот Модрич точно не лучше Иско.
Kashaev Kamil ответил LOpp
сегодня в 10:30
А как же Джикия и Кутепов?)
амурец
сегодня в 10:29
дальше кроме Неймара никто не пойдёт
киэнджин ответил andre_can
сегодня в 10:28
andre_can:
а почему Дзюбы и Кокорина нет? ;)
потому что еще 25 не объявлено
LOpp
сегодня в 10:28
в тройке будут: Месси, Роналду, Неймар
Золотой мяч дадут Роналду.

не благодарите!
LOpp
сегодня в 10:27
в следующей пятерке будут: Акинфеев, Дзюба, Игнашевич, Анюков и Тереньев (такой бородатый у Зенита все время на лавке сидит)
juchok
сегодня в 10:26
Канте, Модрич, Марсело...... мда.....
andre_can
сегодня в 10:26
а почему Дзюбы и Кокорина нет? ;)
cska plus
сегодня в 10:26
неймар в этом списке лишний, не вздумайте ещё и месси включить.
bexxx
сегодня в 10:24
Зачем все это. Лучше отдавайте сразу эту награду лучшему игроку мира, КРИРО
kolpankolpan
сегодня в 10:24
Нет интриги.
konstantin_t
сегодня в 10:22
вот это интрига
Evgeny Moreman
сегодня в 10:21
Ну Неймар это понятно ,а что остальные делают в этом списке ?
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