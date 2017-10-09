Названа первая пятерка претендентов на «Золотой мяч»

Журнал France Football начал объявлять имена номинантов на «Золотой мяч». В первую пятерку претендентов вошел защитник «Реала» Марсело, полузащитники Н'Голо Канте ("Челси") и Лука Модрич ("Реал"), а также нападающие Пауло Дибала ("Ювентус") и Неймар (ПСЖ).

Всего в течение дня будет объявлено 30 претендентов. Полный список станет известен к 20:30 мск.

С прошлогодним списком можно ознакомиться здесь.

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