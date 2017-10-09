Исландия впервые в истории вышла на чемпионат мира

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) Исландия обыграла Косово и впервые в истории отправится на чемпионат мира.
Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»
Исландия – Косово – 2:0 (1:0)
Голы: Г. Сигурдссон 40, Гудмундссон 68
Исландия: Халльдорссон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Севарссон, Арнасон, Холлфредссон (Сигурйонссон 89), Бьярнасон, Гуннарссон (Ингасон 79), Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бодварссон (Финнбогасон 61).
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.
Косово: Уйкани, Ррахмани, Яшаница, Пакарада, Пниши (Б. Бериша 54), Рашица, В. Бериша, Целина, Халими (Кастрати 78), Войвода, Нухиу (Мурики 54).
Главный тренер: Альберт Буньяки.
Предупреждения: Уйкани 37, Пниши 45, Б. Бериша 60.
Судья: Харальд Лехнер.
В другом матче группы хорваты обыграли украинцев и финишировали вторыми.
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Мутко - на курсы повышения квалификации в Рейкьявик.......
А лучше в Грюндарфьордур.....лет на 5....))))
Мутко - на курсы повышения квалификации в Рейкьявик.......
А лучше в Грюндарфьордур.....лет на 5....))))
Это уж не говоря о Нигерии, Кот-д'Ивуаре и прочих беднейших странах Африки, которые почему-то среди лучших по футболу на континенте и являются приличными сборными среди всего мира.
Это уж не говоря о Нигерии, Кот-д'Ивуаре и прочих беднейших странах Африки, которые почему-то среди лучших по футболу на континенте и являются приличными сборными среди всего мира.
Какой праздник в Исландии будет!
Какой праздник в Исландии будет!