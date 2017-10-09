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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Исландия впервые в истории вышла на чемпионат мира

вчера, 23:36
ИсландияИсландия2 : 0КосовоКосовоМатч завершен

В рамках отборочного матча на чемпионат мира (группа I) Исландия обыграла Косово и впервые в истории отправится на чемпионат мира.

Рейкьявик, стадион «Лаугардалсвеллур»

Исландия – Косово – 2:0 (1:0)
Голы: Г. Сигурдссон 40, Гудмундссон 68

Исландия: Халльдорссон, Р. Сигурдссон, Магнуссон, Севарссон, Арнасон, Холлфредссон (Сигурйонссон 89), Бьярнасон, Гуннарссон (Ингасон 79), Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Бодварссон (Финнбогасон 61).
Главный тренер: Хеймир Хадльгримссон.

Косово: Уйкани, Ррахмани, Яшаница, Пакарада, Пниши (Б. Бериша 54), Рашица, В. Бериша, Целина, Халими (Кастрати 78), Войвода, Нухиу (Мурики 54).
Главный тренер: Альберт Буньяки.

Предупреждения: Уйкани 37, Пниши 45, Б. Бериша 60.

Судья: Харальд Лехнер.

В другом матче группы хорваты обыграли украинцев и финишировали вторыми.

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Все комментарии
95-shishani-95 ответил Scuderia Ferrari
сегодня в 00:16
Scuderia Ferrari:
А почему тогда самая титулованная сборная мира - Бразилия, известная своей бедностью, фавелами и преступностью? Почему процветающие Канада, Финляндия имеют весьма посредственные сборные? Это уж не говоря о Нигерии, Кот-д'Ивуаре и прочих беднейших странах Африки, которые почему-то среди лучших по футболу на континенте и являются приличными сборными среди всего мира.
Короче говоря, этим странам, Россия в т.ч., наплевать на спортсменов, условий не создают значит, или подход неправильный
Jeck Denielse
сегодня в 00:14
Пока наши горе-руководители решают "лимит-нелимит"..."весна-осень"..."потолок зарплат или непотолок"..."газон или синтетика"..."видеоповторы - неповторы"...."иванов или будогосский"... - в маленькой холодной но гордой стране,где и трава то не растёт, показали как можно с умом и любовью добиться процветания любимого вида спорта.Снимаю шляпу!!!

Мутко - на курсы повышения квалификации в Рейкьявик.......
А лучше в Грюндарфьордур.....лет на 5....))))
Gianfranco Zola
сегодня в 00:13
Заслужили мужики!
Байкал-38
сегодня в 00:03
Исландцы заслужили ещё одного праздника!
.mango
сегодня в 00:02
Вот это мужики настоящие)
SanitarForest
сегодня в 00:01
такой страны как Косово я не знаю...
Scuderia Ferrari ответил 95-shishani-95
вчера в 23:56
А почему тогда самая титулованная сборная мира - Бразилия, известная своей бедностью, фавелами и преступностью? Почему процветающие Канада, Финляндия имеют весьма посредственные сборные?
Это уж не говоря о Нигерии, Кот-д'Ивуаре и прочих беднейших странах Африки, которые почему-то среди лучших по футболу на континенте и являются приличными сборными среди всего мира.
Donetsk_the_BEST ответил 95-shishani-95
вчера в 23:56
95-shishani-95:
Им тоже позор! Турции и Украине тоже
Ага, всем позор, Голландии, Италии, Швеции, Чехии и т.д. Хорош мочить.
Russiаnhammer
вчера в 23:55
95-shishani-95
вчера в 23:54
А представьте, если Исландии выйдет в финал ЧМ)
Какой праздник в Исландии будет!
ermak6448
вчера в 23:54
Остаётся Поздравить и порадоваться за Исландию !!!
Алсидес Гиджиев
вчера в 23:53
Респект Викингам! Опять нагличан кошмарить будут
95-shishani-95 ответил Donetsk_the_BEST
вчера в 23:53
Donetsk_the_BEST:
И че теперь? Не миллионная Исландия лучше 300 миллионной США, много примеров можно привести.
Им тоже позор! Турции и Украине тоже
Scuderia Ferrari
вчера в 23:52
Приятно видеть всё новых дебютантов ЧМ. В 2010 это была Словакия, в 2014 - Босния и Герцеговина, теперь, как минимум, Исландия. Надеюсь, этот процесс ещё долго не остановится.
Caniggia
вчера в 23:52
Браво, гордая Исландия!
Алла Пятышкина
вчера в 23:51
Была уверена сразу после Евро-2016, что первое место займут скандинавы. Надеюсь, они станут украшением футбольного праздника в России.
95-shishani-95 ответил ошалевший
вчера в 23:51
ошалевший:
ты ознакомься сколько миллионов из этого миллиарда в индии живут в поисках воды,еды и спасения от убивающей жары
Вот именно!
yeychanin23
вчера в 23:51
Есть за кого поболеть...
Tott_Hot
вчера в 23:51
У меня в микрорайоне народу больше живет , чем в Исландии, почему он тоже не на ЧМ?? Это просто какая то фантастика! Мужики, просто Мужики исландцы!!
Donetsk_the_BEST ответил ошалевший
вчера в 23:50
ошалевший:
ты ознакомься сколько миллионов из этого миллиарда в индии живут в поисках воды,еды и спасения от убивающей жары
И че теперь? Не миллионная Исландия лучше 300 миллионной США, много примеров можно привести.
Зафод Библброкс
вчера в 23:50
Викинги ожидаемо победили, значит опять услышим их боевой клич)
Владимир Богатов
вчера в 23:49
Итак, через 9 месяцев у Исландцев опять будет всплеск рождаемости - вангую)))
ошалевший ответил Donetsk_the_BEST
вчера в 23:47
Donetsk_the_BEST:
Что удивительного? У не миллионной Исландии сборная лучше чем у миллиардной Индии или Китая, какое это вообще имеет отношение? Главное отношение футболистов к игре.
ты ознакомься сколько миллионов из этого миллиарда в индии живут в поисках воды,еды и спасения от убивающей жары
Donetsk_the_BEST ответил 95-shishani-95
вчера в 23:44
95-shishani-95:
У немиллионной Исландии сборная намного лучше сборной почти 150 миллионой России! Позор какой!
Что удивительного? У не миллионной Исландии сборная лучше чем у миллиардной Индии или Китая, какое это вообще имеет отношение? Главное отношение футболистов к игре.
старина
вчера в 23:44
Костик Смирнов
вчера в 23:44
Красавцы Исландцы
95-shishani-95
вчера в 23:43
Если они будут играть с Россией, всё равно буду за них!
Ростсельмаш-Фанат ответил ЮГ РОССИИ
вчера в 23:43
ЮГ РОССИИ:
Если приедут в Ростов буду болеть за Исландцев.
И я тоже за них болеть буду, если к нам приедут!) Можно только порадоваться за страну у Полярного круга с населением в четверть Ростова) Молодцы!
хусан абдувахитов ответил da da da
вчера в 23:41
da da da:
уже представляю сколько им Месси накидает или игроки из Каталонии.
Месси пусть сначала Эквадору накидает , ато глядишь и с трибун придется ему смотреть на ту же Исландию
nba05
вчера в 23:40
все будем болеть за Исландию на ЧМ
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