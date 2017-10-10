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ПСЖ следит за Канте

сегодня, 10:39

По утверждениям французских СМИ, ПСЖ активно наблюдает за полузащитником «Челси» Н'Голо Канте.

ПСЖ активно ищет опорного полузащитника и видит в лице Канте - идеальный вариант для усиления команды. Несмотря на то, что за этот трансфер придется выложить приличную сумму, парижане решили заполучить любимыми способами игрока. Помимо этого, ФФП также может сыграть ключевую роль, но на фоне предыдущих покупок в виде Килиана Мбаппе и Неймара, ПСЖ это мало волнует. 

Ранее Н'Голо Канте говорил, что не сожалеет, что отказал ПСЖ. 

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Mоnоlo
сегодня в 11:01
За 100 млн может и отпустят.
mikhuil
сегодня в 10:46
over 150 млн фунтов и Челси подумает)
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