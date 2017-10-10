Инсинье: «Сборная Италии показала хорошую игру»

Вингер сборной Италии Лоренцо Инсинье прокомментировал победу над Албанией (1:0) в заключительном матче отборочного раунда ЧМ-2018.

«Думаю, мы показали хорошую игру сегодня. Был правильный настрой, с которым мы должны подходить к каждому матчу. В предыдущем матче с Македонией мы действовали не лучшим образом. Но сегодня все сыграли очень хорошо. Сегодня мы продемонстрировали, что каждый в команде выкладывается на все сто процентов», - сказал Инсинье.

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