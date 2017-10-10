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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Ярмоленко о поражении от Хорватии: «Обидно, но сейчас уже ничего не поделаешь»

сегодня, 09:38
УкраинаУкраина0 : 2ХорватияХорватияМатч завершен

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Хорватии в матче последнего тура отборочного этапа ЧМ-2018 (0:2), которое лишило «желто-синих» шансов сыграть в стыковых матчах за право попасть на мундиаль:

«Никто не скрывает, что Хорватия выше рангом, чем Украина. Но если брать прошедшую игру, мы сами сыграли не лучшим образом. Думаю, вся наша команда выступила ниже своих возможностей.

Конечно, сейчас все расстроены, поскольку сыграть на чемпионате мира - мечта каждого футболиста, но эта возможность выпадает не так часто. Мы ее, к сожалению, не использовали.

Матч, который определил судьбу Украины, состоялся в Исландии? Мелочей в футболе не бывает. И если смотреть назад, то я бы, к примеру, отметил первую игру с исландцами, ведь мы играли при пустых трибунах. Возможно, зрительской поддержки нам тогда не хватило, чтобы дожать соперника. Очень обидной была и потеря очков в матче с Турцией. Такие матчи необходимо доводить до победы… Но жаловаться на какое-то невезение я не буду. Как выходить на чемпионат мира, если мы не обыгрываем своих прямых конкурентов? Нужно поднять голову и работать дальше. Обидно, но сейчас уже ничего не поделаешь…»

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Все комментарии
Kwinto555
сегодня в 10:21
Вот и ладненько )))
Байкал Иркутск
сегодня в 10:10
Вот и хорошо, меньше провокаций будет на ЧМ 2018!
Морозовский
сегодня в 10:09
Фиолетово.
Одно слово румын
сегодня в 10:07
Поскачи, может полегчает
ДАША Д
сегодня в 10:04
Зато отдохнет летом.
drug01
сегодня в 10:03
Что не делается все к лучшему теперь меньше будет заявлений
Чикомас
сегодня в 09:52
Дык собирались же бойкотировать маскальский чемпионат мира. Так и говорите назло Путину проиграли, не увидит теперь паразит, лучших футболистов Эуропы..
Игорь Солнцев
сегодня в 09:51
Таким командам, как украина, нечего делать на ЧМ-2018.
Timmi-80
сегодня в 09:45
неожиданно
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