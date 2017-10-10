Ярмоленко о поражении от Хорватии: «Обидно, но сейчас уже ничего не поделаешь»

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал поражение от Хорватии в матче последнего тура отборочного этапа ЧМ-2018 (0:2), которое лишило «желто-синих» шансов сыграть в стыковых матчах за право попасть на мундиаль:

«Никто не скрывает, что Хорватия выше рангом, чем Украина. Но если брать прошедшую игру, мы сами сыграли не лучшим образом. Думаю, вся наша команда выступила ниже своих возможностей.

Конечно, сейчас все расстроены, поскольку сыграть на чемпионате мира - мечта каждого футболиста, но эта возможность выпадает не так часто. Мы ее, к сожалению, не использовали.

Матч, который определил судьбу Украины, состоялся в Исландии? Мелочей в футболе не бывает. И если смотреть назад, то я бы, к примеру, отметил первую игру с исландцами, ведь мы играли при пустых трибунах. Возможно, зрительской поддержки нам тогда не хватило, чтобы дожать соперника. Очень обидной была и потеря очков в матче с Турцией. Такие матчи необходимо доводить до победы… Но жаловаться на какое-то невезение я не буду. Как выходить на чемпионат мира, если мы не обыгрываем своих прямых конкурентов? Нужно поднять голову и работать дальше. Обидно, но сейчас уже ничего не поделаешь…»

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