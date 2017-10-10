Степаненко: «Сборная Украины допускала детские ошибки»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 сегодня Австралия -:- Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
23:38
Хорватия одолела Украину и сыграет в стыковых матчах244
23:36
Исландия впервые в истории вышла на чемпионат мира44
20:59
Ибрагимович может вернуться на поле в игре с «Арсеналом»14
20:18
Стали известны все претенденты на «Золотой мяч»66
19:36
Месси, Кавани и Бензема номинированы на «Золотой мяч»18
01:49
Тренер молодёжной сборной Беларуси: «Мы надоели Капленко, и он нам уже надоел»0
01:34
Головин: «Разгром от МЮ? Опытные ребята в ЦСКА научили всё быстро забывать»0
01:17
Бубнов: «Начнётся ЧМ, и про отсутствие Месси на турнире забудут»1
01:03
Сборная Турции выиграла чемпионат Европы среди ампутантов1
00:56
«Спартак» поздравил Джано с 25-летием3
00:48
Польша будет в первой корзине при жеребьёвке группового этапа чемпионата мира2
00:34
Исландия - самая малонаселённая страна среди участников чемпионатов мира за всю историю15
00:28
Далич: «Сборная Украины почти ничем не удивила»0
00:23
Инсинье: «Сборная Италии показала хорошую игру»0
00:20
Шевченко: «У Хорватии много игроков высочайшего уровня, а наша команда только создаётся»8
00:15
Вентура: «Сборная Италии продолжает плохо контролировать игру»0
23:56
Сборная Словакии почти наверняка не сыграет на чемпионате мира15
23:39
Уэльс проиграл Ирландии12
23:37
Молдавия вдесятером уступила Австрии1
23:36
Македония отправила четыре безответных мяча в ворота Лихтенштейна0
23:36
Сербия одержала победу над Грузией7
23:36
Финляндия ушла от поражения в матче с Турцией2
23:36
Гол Ильярраменди принёс Испании победу над Израилем3
23:35
Италия минимально обыграла Албанию4
23:08
Будогосский о словах Кадиева: «Если он сказал „а“, надо говорить и „б“»7

Степаненко: «Сборная Украины допускала детские ошибки»

сегодня, 00:48
УкраинаУкраина0 : 2ХорватияХорватияМатч завершен

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Хорватии (0:2).

«Первый тайм сыграли хорошо, качественно. Много уделили внимания игрокам. Во втором тайме провалились минут на 15. Легко нам забили два гола. Допускали детские ошибки. В таких матчах детали играют большую роль. Если так, без подсказок играть, очень тяжело. Постоянно одно и то же. Я очень расстроен. Нужно учиться играть с такими командами», — сказал Степаненко.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Napoleon Bonapart
сегодня в 01:27
Одно и тоже....
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100