Степаненко: «Сборная Украины допускала детские ошибки»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал поражение от Хорватии (0:2).

«Первый тайм сыграли хорошо, качественно. Много уделили внимания игрокам. Во втором тайме провалились минут на 15. Легко нам забили два гола. Допускали детские ошибки. В таких матчах детали играют большую роль. Если так, без подсказок играть, очень тяжело. Постоянно одно и то же. Я очень расстроен. Нужно учиться играть с такими командами», — сказал Степаненко.

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