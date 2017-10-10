Далич: «Сборная Украины почти ничем не удивила»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2018 против национальной команды Украины, победа в котором позволила «шашечным» обеспечить себе участие в стыковых матчах:

«Хотел бы поблагодарить свою команду за отличный матч. Я всем остался доволен! Но мы сделали только небольшой шажок на пути в финальную стадию ЧМ-2018.

Крамарич? Сегодня героями были все игроки, а не только Андрей Крамарич.

Что сказал в перерыве своим игрокам? Нашим главным заданием в первой половине игры было не пропустить. А во втором тайме мы должны были играть более агрессивно в атаке. Очень благодарен, что ребята до конца придерживались нашего плана на встречу.

Если у меня предпочтения по соперникам в плей-офф ЧМ-2018? Я пока даже не думал об этом. Это не принципиально!

Удивила ли чем-то сборная Украины? Почти ничем. Мы были готовы к матчу. Мы хорошо изучили стиль игры соперника. Все прошло так, как мы и предполагали.

Наша команда была подавлена психологически после неудачного матча с Финляндией. У меня ушло много времени на личные беседы с футболистами. Очень рад, что мне удалось достучаться до каждого из моих парней».

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