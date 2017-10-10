Количество случаев дискриминации в Англии возросло на 53%

Как сообщают английские СМИ, количество инцидентов в английском профессиональном футболе, которые связаны с дискриминацией, за последний год увеличилось на 53%, по сравнению с прошлым.



197 случаев было зафиксировано в социальных сетях, 194 случая в матчах профессиональных команд и 78 - в рамках низших дивизионов английского чемпионата. Большая часть подобных инцидентов приходится на Премьер-Лигу.



«Статистика свидетельствует о том, что дискриминация в футболе по-прежнему распространена. Это своевременное напоминание о том, что предстоит еще большая работа, чтобы все участники спортивных состязаний чувствовали себя в безопасности. Это один из многих вызовов, которые футбольные власти должны принять и решить в будущем», - говорится в обращении.



Недавно полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли был дисквалифицирован за оскорбительный жест.

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