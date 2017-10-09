Сампаоли: «Игроки сборной Аргентины полны уверенности в том, что мы выйдем на мундиаль»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли уверен в победе своей команды над национальной командой Эквадора в предстоящем матче отборочного турнира ЧМ-2018:

«Все зависит от нас. Я уверен, что мы попадем на чемпионат мира, если сыграем с той же уверенностью, что в матче против Перу.

Последние неудачи разозлили команду, но игроки знают, что в случае победы над Эквадором они квалифицируются на мундиаль. Мы полны уверенности».

Не сомневается в том, что команда Аргентины сможет пробиться на чемпионат мира и главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

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