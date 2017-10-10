По сообщениям английских СМИ, Фабиньо может перебраться в «Манчестер Сити» уже в ближайшем будущем.



«Манчестер Сити» нацелился на приобретение защитника «Монако» и оценивает игрока примерно в £67 млн. Помимо этого, главный тренер клуба из Манчестера Хосеп Гвардиола лично хотел бы видеть Фабиньо в своей команде, так как давно симпатизирует этому игроку.



Фабиньо является ключевой фигурой «Монако» и клуб вряд ли так просто расстанется с игроком. Ранее интерес к бразильцу проявлял ПСЖ.

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