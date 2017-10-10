Netflix запустит серию документальных фильмов, посвящённых «Ювентусу»

Американская развлекательная компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, в начале 2018 года запустит серию документальных фильмов, посвященных «Ювентусу». В данных лентах зрители смогут узнать историю клуба и поближе познакомиться с игроками туринцев.

«Мы гордимся тем, что станем первым клубом, о котором Netflix выпустит серию документальных фильмов», - заявил руководитель отдела маркетинга Федерико Паломба.

Напомним, что в минувшем сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 6-й раз подряд.

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