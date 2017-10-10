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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 35’ Австралия 1:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 сегодня Россия -:- Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 сегодня Сербия (до 21) -:- Россия (до 21)
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Netflix запустит серию документальных фильмов, посвящённых «Ювентусу»

сегодня, 12:26

Американская развлекательная компания Netflix, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа, в начале 2018 года запустит серию документальных фильмов, посвященных «Ювентусу». В данных лентах зрители смогут узнать историю клуба и поближе познакомиться с игроками туринцев. 

«Мы гордимся тем, что станем первым клубом, о котором Netflix выпустит серию документальных фильмов», - заявил руководитель отдела маркетинга Федерико Паломба.

Напомним, что в минувшем сезоне «Ювентус» выиграл чемпионат Италии в 6-й раз подряд.

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