Моуриньо хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Серхи Роберто

По сообщениям СМИ, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто.



Как говорится, Моуриньо является большим поклонником таланта Роберто, поэтому не остановится ни перед чем, чтобы заполучить молодого испанца. Сумма отступных в контракте составляет £36 млн. За последние два сезона Серхи Роберто стал одним из ключевых игроков «Барселоны» и клуб вряд ли расстанется так просто с универсальным футболистом.



Ранее интерес к Серхи Роберто проявлял «Манчестер Сити».

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