Фассоне: «Если „Милан“ не попадет в Лигу чемпионов - это не будет драмой»

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне заявил, что не считает необходимостью попадание его клуба в Лигу чемпионов.



«Планы на этот сезон? Если мы не попадем в Лигу чемпионов - это не будет драмой. Дополнительные 40 млн евро были бы весьма положительным результатом для нас. К тому же это не заставило бы задумываться о продаже ведущего игрока. „Ювентус“ и „Наполи“ - лидеры, а мы будем бороться за место в четверке».



Ранее бывший тренер сборной России Фабио Капелло включил «Милан» в пятерку претендентов на чемпионство в Италии.

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