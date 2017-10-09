Капелло: «На победу в чемпионате Италии претендуют пять команд»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло считает, что на победу в чемпионате Италии претендуют пять команд.

«Многие считают, что борьба за Скудетто будет вестись только между „Ювентусом“ и „Наполи“? Я бы так не сказал. Есть еще „Интер“ и „Рома“. Этим клубам просто необходимо время, чтобы найти свою игру. Также есть „Милан“ с прекрасным составом. Думаю, борьба за победу в чемпионате Италии будет вестись между этими пятью командами. Мой фаворит - „Ювентус“», - сказал Капелло.

Ранее сообщалось, что Капелло может в ближайшее время возглавить «Антальяспор».

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