Бывший нападающий «Милана» Роналдиньо поддержал «Наполи» и заявил, что неаполитанский клуб может побороться с «Ювентусом» за Скудетто.



«Сможет ли „Наполи“ выиграть Серию А? Я думаю да, до сих пор они прекрасно справлялись с поставленной задачей. Мне кажется, что в этом сезоне они могут побороться с „Ювентусом“ за чемпионский титул».



Недавно легендарный нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро заявил, что «Наполи» заслуживает Скуддето.

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