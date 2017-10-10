Ридле: «Озил не должен переходить в „Манчестер Юнайтед“»

Бывший нападающий дортмундской «Боруссии» Карл-Хайнц Ридле заявил, что полузащитнику «Арсенала» Месуту Озилу не следует переходить в «Манчестер Юнайтед».



«Ходят слухи, что Озил хочет перейти в „Мачестер Юнайтед“. Мне кажется, что он не должен этого делать.



Озил - потрясающий игрок, он делает просто невероятные вещи на поле. И я думаю, что возвращение в Германию было бы лучшим вариантом для него. Однако это очень сложно организовать, потому что в Бундеслиге не ходят такие деньги, как в Премьер-лиге».



Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» уже готов предложить контракт Месуту Озилу.

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