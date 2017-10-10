Видаль: «Хочу, чтобы Месси играл на ЧМ-2018»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль заявил, что хотел бы видеть нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на ЧМ-2018.

«На чемпионате мира должны играть лучшие игроки, поэтому я хочу, чтобы Месси был там, поскольку он лучший в мире. Но сейчас ситуация непростая для всех, включая Аргентину», - сказал Видаль.

Напомним, что в минувшем туре южноамериканского отбора ЧМ-2018 сборная Чили вырвала победу у Эквадора.

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