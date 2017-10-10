Камачо: «Перед матчем с Марокко у половины игроков сборной Габона была диарея. Странно»

Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо заявил о том, что его футболисты отравились накануне матча отборочного турнира ЧМ-2018 против команды Марокко, в котором Габон был разгромлен со счетом 0:3:

«В матче с Марокко мои игроки были не похожи сами на себя. Случилось что-то очень странное.

У половины сборной была диарея и желудочные боли. Обедали мы в ресторане, а вот полдник уже был в отеле. Вот такие вещи могут случиться, когда цена матча столь высока.

Я все утро проторчал в туалете. Игроки, которые не пили апельсиновый сок, чувствовали себе нормально, а вот те, кто пил, столкнулись с последствиями. Я выпил лишь чуть-чуть сока. Не думаем, что это могло быть что-то еще. Однако это случилось и кажется странным».

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