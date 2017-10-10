Заммер: «Назначение Хайнкеса - это на 100% правильное решение, тут нет никакого риска»

Бывший игрок и спортивный директор «Баварии» Маттиас Заммер прокомментировал возвращение Юппа Хайнкеса на пост главного тренера «Баварии»:

«Назначение Хайнкеса - это на 100% правильное решение. Такое ощущение, что Юпп никуда и не уходил, так хорошо он выглядит.

Уверен, что это будет очень хорошая история. „Баварию“ не стоит сбрасывать со счетов в этом сезоне.

Его возраст? Это лишь цифра. Для Юппа это вызов. Он молодо выглядит. Хайнкес - настоящий профессионал с большим опытом. Он дважды побеждал в Лиге чемпионов, выигрывал требл с „Баварией“ - это бесценно.

„Бавария“ только выиграет от такого назначения, тут нет никакого риска ни для одной из сторон».

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