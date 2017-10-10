Нидерланды не смогли обыграть Швецию с разницей в 7 мячей

В заключительном матче отборочного раунда ЧМ-2018 Нидерландам не удалось обыграть Швецию с разницей в 7 мячей. Таким образом, «оранжевые» мундиаль пропустят, а шведы отправятся в «стыки».

Амстердам, стадион «Амстердам Арена»

Нидерланды – Швеция – 2:0 (2:0)

Голы: Роббен 16 (пен), Роббен 40

Нидерланды: Силлессен, Аке, Рекик, ван Дейк, Тете (Янмат 71), Блинд, Вильена, Вейналдум (Классен 71), Бабел, Янссен (Дост 46), Роббен.

Главный тренер: Дик Адвокат.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг, Форсберг, Йоханссон, Ларссон, Классон (Свенссон 68), Берг, Тойвонен (Телин 76).

Главный тренер: Янне Андерссон.

Предупреждения: Блинд 44, Лустиг 55.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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