Нидерланды не смогли обыграть Швецию с разницей в 7 мячей

В заключительном матче отборочного раунда ЧМ-2018 Нидерландам не удалось обыграть Швецию с разницей в 7 мячей. Таким образом, «оранжевые» мундиаль пропустят, а шведы отправятся в «стыки».
Амстердам, стадион «Амстердам Арена»
Нидерланды – Швеция – 2:0 (2:0)
Голы: Роббен 16 (пен), Роббен 40
Нидерланды: Силлессен, Аке, Рекик, ван Дейк, Тете (Янмат 71), Блинд, Вильена, Вейналдум (Классен 71), Бабел, Янссен (Дост 46), Роббен.
Главный тренер: Дик Адвокат.
Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг, Форсберг, Йоханссон, Ларссон, Классон (Свенссон 68), Берг, Тойвонен (Телин 76).
Главный тренер: Янне Андерссон.
Предупреждения: Блинд 44, Лустиг 55.
Судья: Сергей Карасев.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.
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Гостевая победа Швеции над Люксембургом была минимальной, 0-1. Голландия тоже громила Люксембург, правда, "всего" 5-0. Но кто мешал Голландии обыграть Францию, как Швеция, или хотя бы не 4-0 проиграть?
Почему Швеция оба раза обыграла Беларусь по 4-0, а Голландия - 4-1 и 1-3, оба раза - с серьёзным сопротивлением последней команды группы? Почему Швеция крупнее обыграла Болгарию, чем Голландия, и менее крупно проиграла ей, чем Голландия?
И потом, регламент - он один на всех. Швеция заслуженно выше. Жаль, что не 1-е, - но сами виноваты, нельзя было в Болгарии проигрывать, и сегодня очки взять вполне могли.
Гостевая победа Швеции над Люксембургом была минимальной, 0-1. Голландия тоже громила Люксембург, правда, "всего" 5-0. Но кто мешал Голландии обыграть Францию, как Швеция, или хотя бы не 4-0 проиграть?
Почему Швеция оба раза обыграла Беларусь по 4-0, а Голландия - 4-1 и 1-3, оба раза - с серьёзным сопротивлением последней команды группы? Почему Швеция крупнее обыграла Болгарию, чем Голландия, и менее крупно проиграла ей, чем Голландия?
И потом, регламент - он один на всех. Швеция заслуженно выше. Жаль, что не 1-е, - но сами виноваты, нельзя было в Болгарии проигрывать, и сегодня очки взять вполне могли.
Как мне жалко, думать, что это скорее был последний шанс сыграть на турнире со сборной у Арьена...!
Жемчужина голландской сборной...думаю таких игроков как Роббен, я еще не скоро увижу на своем веку!
Как мне жалко, думать, что это скорее был последний шанс сыграть на турнире со сборной у Арьена...!
Жемчужина голландской сборной...думаю таких игроков как Роббен, я еще не скоро увижу на своем веку!
))))))))))
))))))))))
Пока у Нидерландов не появятся ребята калибра Роббена, так и будут барахтаться в непроходимых отборах.
Пока у Нидерландов не появятся ребята калибра Роббена, так и будут барахтаться в непроходимых отборах.
Но спасибо игрокам, что хотя бы попытались сегодня.
Роббен красава!
Сейчас у Голландии трудные времена. Нужно строить новую команду
Но спасибо игрокам, что хотя бы попытались сегодня.
Роббен красава!
Сейчас у Голландии трудные времена. Нужно строить новую команду