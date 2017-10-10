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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
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03:00 сегодня Гондурас -:- Мексика
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Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 сегодня Парагвай -:- Венесуэла
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Нидерланды не смогли обыграть Швецию с разницей в 7 мячей

вчера, 23:37
НидерландыНидерланды2 : 0ШвецияШвецияМатч завершен

В заключительном матче отборочного раунда ЧМ-2018 Нидерландам не удалось обыграть Швецию с разницей в 7 мячей. Таким образом, «оранжевые» мундиаль пропустят, а шведы отправятся в «стыки».

Амстердам, стадион «Амстердам Арена»

Нидерланды – Швеция – 2:0 (2:0)
Голы: Роббен 16 (пен), Роббен 40

Нидерланды: Силлессен, Аке, Рекик, ван Дейк, Тете (Янмат 71), Блинд, Вильена, Вейналдум (Классен 71), Бабел, Янссен (Дост 46), Роббен. 
Главный тренер: Дик Адвокат.

Швеция: Ольсен, Аугустинссон, Линделеф, Гранквист, Лустиг, Форсберг, Йоханссон, Ларссон, Классон (Свенссон 68), Берг, Тойвонен (Телин 76).
Главный тренер: Янне Андерссон.

Предупреждения: Блинд 44, Лустиг 55.

Судья: Сергей Карасев.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 00:45
Я был уверен что Нидерланды не забьют 7 мячей
Верг ответил наблюдатель_13
сегодня в 00:22
наблюдатель_13:
Голландцы нынче не те... один Роббен не сможет затащить... Напы нулевые, что Янсен что Дост... я помню Ван Бастена, из за него начал болеть за Голландию, после были очень класные напы, Бергкамп, Клюйверт, Ван Нистелрой, и тд. но сегодня Янсен и Дост даже на половину не Бергкампы или Клюйверты...
так то все эти голландцы заняли 3 место на чм 2014 под руководством ван гала, бергкамп и клюйверт только четвертыми максимум становились, ван гал лучше всех работает с молодежью из родной страны
Lionel Messi-10
сегодня в 00:20
Вот Роббен и завершил карьеру в сборной.
наблюдатель_13
сегодня в 00:03
Голландцы нынче не те... один Роббен не сможет затащить... Напы нулевые, что Янсен что Дост... я помню Ван Бастена, из за него начал болеть за Голландию, после были очень класные напы, Бергкамп, Клюйверт, Ван Нистелрой, и тд. но сегодня Янсен и Дост даже на половину не Бергкампы или Клюйверты...
arzamas
вчера в 23:58
Какой неожиданный результат.)
Scuderia Ferrari
вчера в 23:57
Вот тут пишут, что Швеция не по делу выше Голландии, что 8-0 над Люксембургом всё якобы решили. Ничего подобного.
Гостевая победа Швеции над Люксембургом была минимальной, 0-1. Голландия тоже громила Люксембург, правда, "всего" 5-0. Но кто мешал Голландии обыграть Францию, как Швеция, или хотя бы не 4-0 проиграть?
Почему Швеция оба раза обыграла Беларусь по 4-0, а Голландия - 4-1 и 1-3, оба раза - с серьёзным сопротивлением последней команды группы? Почему Швеция крупнее обыграла Болгарию, чем Голландия, и менее крупно проиграла ей, чем Голландия?
И потом, регламент - он один на всех. Швеция заслуженно выше. Жаль, что не 1-е, - но сами виноваты, нельзя было в Болгарии проигрывать, и сегодня очки взять вполне могли.
drug01
вчера в 23:57
Слишком поздно взялись за дело и поезд ушел.....
Правдин Семён
вчера в 23:54
Очень жаль.
NGY
вчера в 23:52
Эхх, Роббен, Роббен, как же жалко именно тебя...не заслуживал ты пропустить ЧМ в России!

Как мне жалко, думать, что это скорее был последний шанс сыграть на турнире со сборной у Арьена...!

Жемчужина голландской сборной...думаю таких игроков как Роббен, я еще не скоро увижу на своем веку!
Chuhanesburg ответил Scuderia Ferrari
вчера в 23:50
Scuderia Ferrari:
Даже карасёв не спас короля Люксембургов промеса.
Гей парад отменён, точка!
spartach091 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 23:49
И мимо евро пролетели.состав конечно не ахти у них
Scuderia Ferrari ответил spartach091
вчера в 23:48
Да я знаю. Но в итоге мимо ЧМ же ))
Зафод Библброкс
вчера в 23:48
второй турнир в пролете... да голландцы что-то совсем сдали, жаль
Sully
вчера в 23:47
короче Промес вместе с Деми, Борисом, Джано и Глушаковым смотрят ЧМ по ТВ.
Scuderia Ferrari ответил kmhb
вчера в 23:47
А ничего, что Швеция обыграла Францию, а Голландия проиграла ей 4-0?
spartach091 ответил Scuderia Ferrari
вчера в 23:46
Почитай состав для начало
spartach091
вчера в 23:45
Поколение конечно донное у тюльпанов😑
Jonny Workaut
вчера в 23:44
Я конечно ничего против шведов не имею и болею за них тоже, но реально нечестно!
RDeanW
вчера в 23:43
«Швеция обыграет Люксембург 8:0? Что за тупой вопрос? Такого не будет. Если Люксембург сыграет от обороны так, как в матче с Францией, у Швеции будут серьезные проблемы», – уверял Адвокат.

))))))))))
Owl Fake
вчера в 23:43
Роббен был единственным кто высказался, что обыграть шведов 7-0 им не под силу. И Роббен, кажется, был единственным, кто рвал .опу, ради путёвки.
Пока у Нидерландов не появятся ребята калибра Роббена, так и будут барахтаться в непроходимых отборах.
juchok
вчера в 23:43
второй гол Роббена-пушка! как на радиоуправлении!
Jonny Workaut
вчера в 23:43
Какого хрена, что за регламент 56ьный, раньше вроде по личным встречам считали, первый матч в Швеции 1:1 был в первом круге, а здесь 2:0 и что в зачет идут 8 мячей Люксембургу?
MIKITA463295
вчера в 23:42
Несмогли,но они большие прибольшие молодцы...
Caniggia
вчера в 23:42
Главные укуры и толерасты в пролёте!
Scuderia Ferrari
вчера в 23:41
Даже карасёв не спас короля Люксембургов промеса.
Летучий-Голландец.
вчера в 23:40
Было понятно, что забить 7 мячей почти невозможно)
Но спасибо игрокам, что хотя бы попытались сегодня.
Роббен красава!
Сейчас у Голландии трудные времена. Нужно строить новую команду
waren61rus
вчера в 23:39
Эхххх..........
Владимipъ Григорянъ
вчера в 23:39
Роббен, безусловно, герой матча. Тащил как мог.
вoлгoдoн
вчера в 23:39
сами виноваты
Y.N.W.A.
вчера в 23:39
Вот это неждан. Все-таки не смогли отыграться.
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