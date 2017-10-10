Греция разгромила Гибралтар

Сборная Греции одержала уверенную победу над командой Гибралтара в заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018.
Пирей, стадион «Георгиос Караискакис»
Греция - Гибралтар 4:0 (1:0)
Голы: Торосидис 32, Митроглу 61, Митроглу 63, Янниотас 78.
Греция: Карнезис, Папастатопулос, Стафилидис, Пападопулос, Торосидис, Тахцидис, Фортунис, Христодулопулос (Янниотас 74), Зека, Манталос, Митроглу.
Главный тренер: Михаэль Скиббе.
Гибралтар: Ибраим, Барнетт, Оливеро, Чиполина, Понс (Гиллинг 72), Бардон, Уокер, Лопес (Йоум 62), Гарсия, Кумбз (Руис 88), Эрнандес.
Главный тренер: Джефф Вуд.
Судья: Георгий Круашвили.
В параллельном матче сборная Португалии обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-2018.
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