Венгрия в конце матча дожала Фареры

В завершающем туре квалификаций на чемпионат мира Венгрия не без труда одолела Фарерами.

Будапешт, стадион «Групама Арена»

Венгрия – Фарерские острова – 1:0 (0:0)

Голы: Беде 81

Венгрия: Гулачи, Кадар, Гузмич, Фиола, Надь, Паткаи, Джуджак, Штибер (Надь 66), Эппель (Беде 46), Янош, Роланд (Саллай 89).

Главный тренер: Бернд Шторк.

Фарерские острова: Нильсен, Грегерсен, Балдвинссон, Наес, Йонссон, Беньяминсен (Ханссон 66), Соренсен, Эдмундссон, Ватнхамар, Фэре (Ольсен 88), Йонсен.

Главный тренер: Ларс Ольсен.

Предупреждения: Беньяминсен 18, Соренсен 57, Балдвинссон 62, Йонсен 85, Надь 90+2.

Судья: Роберт Шёргенхофер.

В параллельном матче группы Португалия обыграла Швейцарию и обеспечила себе прямой выход в финальную часть чемпионата мира.

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