Португалия обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-2018

Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии в заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018.
Лиссабон, стадион «Да Луш»
Португалия - Швейцария 2:0 (1:0)
Голы: Джуру 41 (автогол), Андре Силва 57.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу (Антунеш 68), Соареш, Фонте, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Моутинью, Жоау Мариу (Данилу Перейра 90), Андре Силва (Андре Гомеш 75), Роналду.
Главный тренер: Фернанду Сантуш.
Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Джуру, Шакири, Джака, Фройлер (Закария 46), Джемаили (Цубер 66), Мехмеди (Эмболо 66), Сеферович.
Главный тренер: Владимир Петкович.
Предупреждения: Фройлер 27, Элизеу 45, Закария 69.
Судья: Джюнейт Чакыр.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.
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но главное что Роналду даже на фоне Гомеша не выделяется,и этой серости хотят вручить 5й ЗМ?
но главное что Роналду даже на фоне Гомеша не выделяется,и этой серости хотят вручить 5й ЗМ?
И сегодняшняя победа с учетом статуса матча вдвойне ценна...!
Португальцы сегодня сыграли очень сплоченно, каждый отрабатывал на своем участке поля на совесть...! Даже Элизео меня сегодня порадовал...!
Молодцы Португальцы, ждем вас в полном составе в России!
Удачи Португалии на ЧМ-2018...!
И сегодняшняя победа с учетом статуса матча вдвойне ценна...!
Португальцы сегодня сыграли очень сплоченно, каждый отрабатывал на своем участке поля на совесть...! Даже Элизео меня сегодня порадовал...!
Молодцы Португальцы, ждем вас в полном составе в России!
Удачи Португалии на ЧМ-2018...!