Португалия обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-2018

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. КОНКАКАФ
  • Отбор ЧМ. Южная Америка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 сегодня Тринидад и Тобаго -:- США
03:00 сегодня Гондурас -:- Мексика
03:00 сегодня Панама -:- Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 сегодня Парагвай -:- Венесуэла
02:30 сегодня Бразилия -:- Чили
02:30 сегодня Эквадор -:- Аргентина
02:30 сегодня Перу -:- Колумбия
02:30 сегодня Уругвай -:- Боливия
  • Главные новости
  • Все новости
00:16
Стали известны соперники сборной России в Лиге Наций9
23:56
Определились все участники стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-201827
23:37
Франция одержала победу над белорусами и вышла на ЧМ-20189
23:37
Нидерланды не смогли обыграть Швецию с разницей в 7 мячей31
20:50
Россия ушла от поражения в игре с Ираном398
00:38
Дешам: «Я счастлив за игроков сборной Франции. Они заслужили чемпионат мира»0
00:25
Роббен объявил о завершении карьеры в сборной Нидерландов7
00:14
Левандовски — лучший бомбардир европейского отборочного турнира ЧМ-20182
23:56
Монтелла: «Нам надо обыграть „Интер“ любым способом»0
23:40
Эстония в концовке уступила Боснии и Герцеговине1
23:39
Люксембург и Болгария разошлись миром1
23:38
Латвия отправила четыре мяча в ворота Андорры2
23:38
Бельгия разгромила Кипр6
23:36
Венгрия в конце матча дожала Фареры0
23:33
Греция разгромила Гибралтар2
23:24
Эден Азар и Торган Азар впервые забили в одном матче2
23:14
Роналдиньо: «Возвращение Анчелотти в „Милан“ станет прекрасным шагом»2
23:01
Матч «Ахмат» – «Спартак» обслужит Мешков, игру «Краснодара» и ЦСКА – Левников5
23:00
Роббен сравнялся с Бергкампом по голам за сборную Нидерландов5
22:45
Заболотный: «Приятно играть при таком количестве болельщиков»2
22:39
Лунев: «В дебютном матче за сборную России хотел сыграть „на ноль“»8
22:22
Пономарев: «Игроки сборной России передвигались как черепахи Тортиллы»14
22:06
Кейруш - о голе Азмуна: «В сборной Ирана мы воодушевляем игрока на правильную мотивацию»0
22:02
Сорокин: «Сборной Украины было бы комфортно на ЧМ. Футбол должен быть вне политики»18
21:54
Тренер сборной Ирана: «Я получил наслаждение от игры со сборной России»6

Португалия обыграла Швейцарию и вышла на ЧМ-2018

вчера, 23:34
ПортугалияПортугалия2 : 0ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Сборная Португалии одержала победу над командой Швейцарии в заключительном туре отборочного раунда ЧМ-2018.

Лиссабон, стадион «Да Луш»

Португалия - Швейцария 2:0 (1:0)
Голы: Джуру 41 (автогол), Андре Силва 57.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Элизеу (Антунеш 68), Соареш, Фонте, Бернарду Силва, Вильям Карвалью, Моутинью, Жоау Мариу (Данилу Перейра 90), Андре Силва (Андре Гомеш 75), Роналду.
Главный тренер: Фернанду Сантуш.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Джуру, Шакири, Джака, Фройлер (Закария 46), Джемаили (Цубер 66), Мехмеди (Эмболо 66), Сеферович.
Главный тренер: Владимир Петкович.

Предупреждения: Фройлер 27, Элизеу 45, Закария 69.

Судья: Джюнейт Чакыр.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов матча в составе каждой из команд.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
cska plus
сегодня в 00:38
Молодцы! Рад за португалов.
ArtNow ответил M@n City
сегодня в 00:26
M@n City:
Ребенок!
Куда плакаться зайка?(((
ArtNow
сегодня в 00:25
НГУ, Здоровья! Твой кумир не забил, садам хусейн красиво ушёл, уйди так же.
Павел Амурский
сегодня в 00:12
Португалия реально сильнее.
M@n City ответил spartach091
вчера в 23:57
spartach091:
Завтра когда многих персофанов месси мама разбудит в школу,они будут плакать,ведь месси не будет на ЧМ😂😂😂
Ребенок!
NGY
вчера в 23:56
Швейцарцы по ходу всего группового этапа показывали очень классный футбол...!

Надеюсь они пройдут в стыках...не хочется терять такую хорошую команду!
kokshareal
вчера в 23:55
Отличная новость! Ждем Португалию и особенно КриРо!
Джеk Воробей
вчера в 23:54
Уругвай тоже не едет на ЧМ?)
nba05 ответил Ty4ka98
вчера в 23:54
Ty4ka98:
Словаки.
спасибо,Влад!

ну и хорошо)
95-shishani-95 ответил spartach091
вчера в 23:54
spartach091:
Групповой этап не забывай,там может все что угодно
Может быть, посмотрим...
spartach091
вчера в 23:53
Завтра когда многих персофанов месси мама разбудит в школу,они будут плакать,ведь месси не будет на ЧМ😂😂😂
M@n City ответил cevin cigan
вчера в 23:53
cevin cigan:
А ты не опарожаяся!
    Ty4ka98 ответил nba05
    вчера в 23:53
    nba05:
    c победой Криштиану,Гомеша и компанию, и выходом на ЧМ Какая из вторых команд,кстати,пролетела мимо стыков?
    Словаки.
    cevin cigan ответил M@n City
    вчера в 23:52
    M@n City:
    У тебя все в порядки с головой?
    А вот нормальный человек,как может болеть за ман сити...???как....
    da da da ответил bexxx
    вчера в 23:52
    bexxx:
    Молчал бы фан месси. Тоже мне эксперт😂😂🤣
    я те тайну открою,Месси мой не самый "любимый" футболист.
    nba05
    вчера в 23:52
    c победой Криштиану,Гомеша и компанию, и выходом на ЧМ

    Какая из вторых команд,кстати,пролетела мимо стыков?
    Джеk Воробей
    вчера в 23:51
    Нидерланды жаль..
    M@n City ответил cevin cigan
    вчера в 23:50
      cevin cigan ответил M@n City
      вчера в 23:50
      M@n City:
      Меня удивляет, как эти большие детины радуются, что Аргентина не приедет на ЧМ, просто поражает!
      А ты не опарожаяся!
      spartach091 ответил 95-shishani-95
      вчера в 23:50
      Групповой этап не забывай,там может все что угодно
      Ty4ka98 ответил cevin cigan
      вчера в 23:50
      cevin cigan:
      Сегодня вы героически будете писать,как арги с ПЯТОГО места пролезут в Россию............школяры ......
      Сегодня - завтра - я (не знаю, как все) посмотрю матч сборной Аргентины против Эквадора, посмотрю, как сыграют обе сборные, узнаю результат - сделаю выводы. Выйдет Аргентина с 5-го место, с 3-4-го мест или же не выйдет вовсе - все это я увижу и узнаю примерно пол пятого утра за киевским временем.
      M@n City
      вчера в 23:49
      Меня удивляет, как эти большие детины радуются, что Аргентина не приедет на ЧМ, просто поражает!
      spartach091 ответил вoлгoдoн
      вчера в 23:48
      Иди спать уже
      вoлгoдoн ответил alexfor
      вчера в 23:47
      alexfor:
      а также тактично умалчивается, что львиная доля голов любителям)
        95-shishani-95 ответил spartach091
        вчера в 23:47
        spartach091:
        Ждем КриРо на ЧМ! Хоть бы португальцы в Волгограде играли😎
        Команда, в составе которой играет лучший игрок мира?
        Думаю, что Москва или Питер примет этот матч!
        cevin cigan ответил Ty4ka98
        вчера в 23:46
        Ty4ka98:
        Он, видимо, их боится, какая-то психологическая травма. Уснуть не может вот.
        Сегодня вы героически будете писать,как арги с ПЯТОГО места пролезут в Россию............школяры ......
        Джеk Воробей
        вчера в 23:46
        Говорят месся на 7 месте ошивается,даже аутсайдерам не забивает😂
        вoлгoдoн
        вчера в 23:46
        Вы не можете отвечать на комментарии Scuderia Ferrari, т.к. он добавил Вас в игнор
        Мужик)
        M@n City ответил cevin cigan
        вчера в 23:45
        cevin cigan:
        Во...точняк...на горшок и баиньки....(не пиши мне!)
        да на ты мне нужен ребенок
        95-shishani-95
        вчера в 23:44
        Уверенная победа!
        После двух голов пошла унылое перекатывание мяча, что логично при таком счете, если он тебя устраивает!
        Роналду сам виноват, что не догнал Левандовски, у него момент был, который он запорол!
        Да и тупой Бернарду Силва тоже ступил в конце, видно ведь, что Роналду хотел забить! Роналду вернулся назад, отобрал мяч, создал эту атаку, а этот туполобик не вернул ему мяч!
        Главное вышли, а рекорд пусть хотя бы один и у Левандовски будет, не всё же у Роналду должно быть))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100