«Урал» и «Автомобилист» сыграют благотворительный матч в валенках на льду

«Урал» и хоккейный клуб «Автомобилист» проведут благотворительную встречу. Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма, один - в хоккей, а второй - в футбол.



«Подобное мероприятие с участием профессиональных игроков хоккейного и футбольного клубов пройдёт впервые в истории спорта. Уральских болельщиков обеих команд ждёт большая развлекательная программа, а все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната „Эверест“, в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП», - говорится в обращении.



Недавно тренерский штаб «Урала» пополнился специалистом из Испании.



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