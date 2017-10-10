Товарищеский матч между сборными России и Ирана посетили 33 270 болельщиков. Напомним, что игра проходила на стадионе «Казань Арена», вместимость которого составляет 45 105 человек. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
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в городе,где 1кк жителей.
ПыСы: в Москве ходят на Спартак,остальное так се. 30к в купе не соберете
в городе,где 1кк жителей.
ПыСы: в Москве ходят на Спартак,остальное так се. 30к в купе не соберете
В городе, где 1 команда.
В городе, где 1 команда.
Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков
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Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков
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Без коммекнтариев
Сборная России и аншлаг - взаимоисключающие понятия, даже за полгода до чм.
Сборная России и аншлаг - взаимоисключающие понятия, даже за полгода до чм.
В Питере по 60 тыс ходит
В Питере по 60 тыс ходит