Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Украина. Первая лига
  • Отбор ЧМ. Азия
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
  • Главные новости
  • Все новости
20:50
Россия ушла от поражения в игре с Ираном208
19:44
В ФИФА поступило 2 млн заявок на покупку билетов на чемпионат мира15
19:29
Манчини: «Когда „Зенит“ вернется в Лигу чемпионов, к нам придет множество звезд»74
16:42
«Барселона» продолжит выступления в чемпионате Испании88
14:36
Дубль Кэйхилла вывел Австралию в стыковые матчи26
21:33
Романцев: «Черчесов строит новую сборную, от этого никуда не деться»2
21:29
Ерохин: «Могли дожать сборную Ирана»1
21:25
Вертонген поставит рекорд по количеству матчей за сборную Бельгии0
21:15
Рауш: «Сборная России была лучше Ирана»12
21:12
Полоз: «Не обращал внимания на то, что в концовке в атаке было четыре игрока „Зенита“»6
21:03
«Милан» интересует хавбек «Реала» Себальос2
21:02
«Манчестер Юнайтед» готов побороться за Санчеса4
20:54
Нидерланды и Швеция объявили стартовые составы8
20:53
Молодежная сборная России уступила Сербии7
20:45
Буффон: «Когда представляешь Италию на ЧМ, невозможно не мечтать о победе»4
20:41
Франция - Беларусь: стартовые составы2
20:37
Португалия - Швейцария: стартовые составы6
20:35
Зе Луиш не поможет «Спартаку» в матче с «Ахматом»5
20:22
Бывший игрок «Барселоны» Амор получил должность в клубе4
20:11
Шовковский: «Сборная Украины недостойна быть на ЧМ-2018»16
20:02
Навас пропустит матч с «Хетафе», но будет готов к «Тоттенхэму»5
19:42
Cмолов - 30-й капитан в истории сборной России7
19:24
Рамос: «Приятно быть в числе лучших в мире»5
19:10
Пострадавший в аварии Агуэро приступил к тренировкам6
18:59
Мостовой: «Не стоит говорить, что сборная России способна выйти и разорвать любого»7

Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков

сегодня, 21:04
РоссияРоссия1 : 1ИранИранМатч завершен

Товарищеский матч между сборными России и Ирана посетили 33 270 болельщиков. Напомним, что игра проходила на стадионе «Казань Арена», вместимость которого составляет 45 105 человек. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Naraz ответил RussianHorse
сегодня в 21:40
RussianHorse:
В городе, где 5 команд В городе, где 1 команда.
в городе, где 12кк жителей.
в городе,где 1кк жителей.

ПыСы: в Москве ходят на Спартак,остальное так се. 30к в купе не соберете
RussianHorse ответил Naraz
сегодня в 21:37
Naraz:
Лол,на ЦСКА как будто ходят? 14к в среднем. Рубин 10к в среднем
В городе, где 5 команд
В городе, где 1 команда.
Naraz ответил RussianHorse
сегодня в 21:35
RussianHorse:
Это больше, чем рубин собирает за пол года.
Лол,на ЦСКА как будто ходят? 14к в среднем. Рубин 10к в среднем
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 21:24
Казанский:
Россия — Южная Корея: на матче присутствуют 24 183 зрителя Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков ----------------- Без коммекнтариев
Так ясно, Гинер бесплатные билеты не раздавал)
RussianHorse ответил Owl Fake
сегодня в 21:24
Owl Fake:
Из них половина солдаты-призывники.. да ещё и при бесплатных билетах. Сборная России и аншлаг - взаимоисключающие понятия, даже за полгода до чм.
Не, в казане учителей сгоняют, там это любят и практикуют.
Казанский ответил Owl Fake
сегодня в 21:20
Owl Fake:
Из них половина солдаты-призывники.. да ещё и при бесплатных билетах. Сборная России и аншлаг - взаимоисключающие понятия, даже за полгода до чм.
Эта схема Гинера и Миллера в Казани не работает(((К сожалению.Пробовали..
Казанский
сегодня в 21:19
Россия — Южная Корея: на матче присутствуют 24 183 зрителя
Матч Россия — Иран посетили 33 270 болельщиков
-----------------
Без коммекнтариев
Owl Fake
сегодня в 21:14
Из них половина солдаты-призывники.. да ещё и при бесплатных билетах.
Сборная России и аншлаг - взаимоисключающие понятия, даже за полгода до чм.
Казанский ответил RussianHorse
сегодня в 21:13
RussianHorse:
Тебя там никогда не бывает, поэтому всегда пустые трибуны, но тебя можно понять, далековато тебе из села ехать в город(
Я устал смеяться над тобой(((
RussianHorse ответил Казанский
сегодня в 21:12
Казанский:
Это меня не было)))А так еще +1)))
    RussianHorse
    сегодня в 21:11
    Это больше, чем рубин собирает за пол года.
    Казанский
    сегодня в 21:11
    Это меня не было)))А так еще +1)))
    Остапчук 67
    сегодня в 21:08
    Для буднего дня совсем неплохо.
    kastites
    сегодня в 21:05
    Не густо
    В Питере по 60 тыс ходит
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100