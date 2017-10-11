Стал известен состав первой корзины при жеребьевке группового этапа ЧМ-2018

Завершившаяся отборочная кампания чемпионата мира дала ответ на вопрос, кто же присоединится к России в первой корзине при жеребьевке группового этапа финальной стадии чемпионата мира-2018.

Учитывалось положение сборных в октябрьском рейтинге ФИФА, который уже успел сформироваться.

В первой корзине оказались сборные России (как страна-организатор), Германии, Бразилии, Португалии, Аргентины, Бельгии, Польши и Франции. Соответственно, ни с одной из этих национальных команд в групповом раунде россияне не встретятся.

Во второй корзине расположились сборные Испании, Англии, Колумбии, Мексики и Уругвая. Остальные сборные определятся после завершения стыковых матчей, которые состоятся в ноябре.

Напомним, что по итогам отборочного раунда ЧМ-2018 также определились места всех участников в Лиге Наций.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте