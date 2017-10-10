Матч «Ахмат» – «Спартак» обслужит Мешков, игру «Краснодара» и ЦСКА – Левников

Стали известны судьи и инспекторы, которые обслужат матчи 13-го тура чемпионата России. Встречу «Ахмат» - «Спартак» рассудит Виталий Мешков, который в конце прошлого сезона был отстранен от работы на матчах российской Премьер-Лиги из-за допущенных ошибок в игре между «Крыльями Советов» и «Амкаром» (2:2).

13 октября (пятница)

«Ахмат» – «Спартак»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Московская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

14 октября (суббота)

«Динамо» – «СКА-Хабаровск»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону; резервный судья – Дмитрий Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

«Урал» – «Анжи»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

15 октября (воскресенье)

«Уфа» – «Локомотив»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Арам Петросян (Московская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).



«Ростов» – «Рубин»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Зенит» – «Арсенал»: судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

16 октября (понедельник)

«Амкар» – «Тосно»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

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