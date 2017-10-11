Стали известны соперники сборной России в Лиге Наций

Завершившийся отборочный этап чемпионата мира стал финальной точкой в вопросе распределения рейтинга национальных сборных УЕФА. По итогам квалификаций стало известно в каких дивизионах Лиги Наций выступят 55 европейских сборных. Россия находится на 15-м месте в рейтинге (29258,15 балла) и выступит в дивизионе B.

Дивизион А (сборные, занимающие с 1 по 12 место в рейтинге): Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды.

Дивизион B (с 13 по 24): Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция.

Дивизион C (с 25 по 39): Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Дивизион D (с 40 по 55): Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года.

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