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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
    Команда финиширует в первой четверке и получит прямую путевку на мундиаль
    27%
    574
    Аргентина займет 5-е место и отправится стыковые матчи
    47%
    989
    Аргентина займет место ниже 5-го и останется без ЧМ
    22%
    456
    Затрудняюсь ответить
    5%
    100
    Всего голосов: 2119
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Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ, 10 тур
03:00 сегодня Тринидад и Тобаго -:- США
03:00 сегодня Гондурас -:- Мексика
03:00 сегодня Панама -:- Коста-Рика
Отбор ЧМ-2018. Южная Америка, 18 тур
02:30 сегодня Парагвай -:- Венесуэла
02:30 сегодня Бразилия -:- Чили
02:30 сегодня Эквадор -:- Аргентина
02:30 сегодня Перу -:- Колумбия
02:30 сегодня Уругвай -:- Боливия
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Стали известны соперники сборной России в Лиге Наций

сегодня, 00:16

Завершившийся отборочный этап чемпионата мира стал финальной точкой в вопросе распределения рейтинга национальных сборных УЕФА. По итогам квалификаций стало известно в каких дивизионах Лиги Наций выступят 55 европейских сборных. Россия находится на 15-м месте в рейтинге (29258,15 балла) и выступит в дивизионе B.

Дивизион А (сборные, занимающие с 1 по 12 место в рейтинге): Германия, Португалия, Испания, Бельгия, Англия, Франция, Швейцария, Италия, Польша, Исландия, Хорватия и Нидерланды.

Дивизион B (с 13 по 24): Австрия, Уэльс, Россия, Словакия, Украина, Ирландия, Швеция, Северная Ирландия, Дания, Босния и Герцеговина, Чехия и Турция.

Дивизион C (с 25 по 39): Румыния, Шотландия, Словения, Венгрия, Сербия, Албания, Норвегия, Греция, Черногория, Израиль, Болгария, Финляндия, Кипр, Эстония и Литва.

Дивизион D (с 40 по 55): Азербайджан, Македония, Грузия, Беларусь, Армения, Фарерские острова, Латвия, Люксембург, Казахстан, Молдавия, Лихтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино и Гибралтар.

Матчи группового этапа пройдут с сентября по ноябрь 2018 года.

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Все комментарии
Owl Fake ответил juchok
сегодня в 00:41
juchok:
и че прям с Украиной дадут сыграть?
Разведут по группам.
Gangnam_Style
сегодня в 00:38
Да, честно говоря в Дивизионе B наши ленивые пешеходы проиграют всем кроме, пожалуй, Украины, Боснии и может быть (с большой натяжкой) Сев. Ирландии.
EVM ответил Myach i Mech
сегодня в 00:38
Myach i Mech:
Всегда болею за Россию, и сопереживаю за сбрную, я болельщик не российский, а со стороны. Но нытики игроки кю... Ни одного игрока бойца не вижу кроме Акинфеева. Дайие ему пенальти пробить. Хотя бы
А со стороны-это откуда?
sir-5
сегодня в 00:37
Мутко :Усех порвём!
EVM ответил зенит юрист
сегодня в 00:37
зенит юрист:
че за фигня. итак наши игроки плачут что много игр проводят за сезон. а так и ласты склеют
А нехрен в ластах играть!
95-shishani-95
сегодня в 00:37
Повезло России, что не попала в Дивизион А!
EVM
сегодня в 00:34
Ну как нам без Украины?! И здесь она!
зенит юрист
сегодня в 00:32
че за фигня. итак наши игроки плачут что много игр проводят за сезон. а так и ласты склеют
Myach i Mech
сегодня в 00:26
Всегда болею за Россию, и сопереживаю за сбрную, я болельщик не российский, а со стороны. Но нытики игроки кю... Ни одного игрока бойца не вижу кроме Акинфеева. Дайие ему пенальти пробить. Хотя бы
juchok
сегодня в 00:22
и че прям с Украиной дадут сыграть?
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