Молодежная сборная России уступила Сербии

В поединке отбора на Евро-2019 U21 молодежная сборная России в результативном матче уступила сверстникам из Сербии.
Нови Сад, стадион «Караджордже»
Сербия (до 21) – Россия (до 21) – 3:2 (2:2)
Голы: Пантич 14, Йович 33, Йович 60 — Жемалетдинов 26, Мелкадзе 42.
Сербия (до 21): Радунович, Богосавац, Стеванович, Миленкович, Йованович, Живкович, Пантич (Машович 64), Груич, Лукич (Месарович 86), Йович, Радоньич (Пантович 78).
Главный тренер: Радован Чурчич.
Россия (до 21): Митрюшкин, Лихачев, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев (Чалов 78), Обляков (Бакаев 71), Жигулев, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов (Жамалетдинов 82).
Главный тренер: Евгений Бушманов.
Предупреждения: Жигулев 36, Чернов 47, Груйич 66, Лихачев 81.
Судья: Адам Фаркаш.
Напомним, что в минувшем туре россияне отправили три мяча в ворота Гибралтара.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте