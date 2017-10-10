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    Как завершится для Аргентины отборочный турнир на ЧМ-2018?
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Отбор ЧМ-2018. Азия, 4 раунд
12:00 Закончился в дополнительное время Австралия 2:1 Сирия
Отбор ЧМ-2018. Европа, 10 тур
21:45 сегодня Греция -:- Гибралтар
21:45 сегодня Франция -:- Беларусь
21:45 сегодня Люксембург -:- Болгария
21:45 сегодня Нидерланды -:- Швеция
21:45 сегодня Венгрия -:- Фареры
21:45 сегодня Латвия -:- Андорра
21:45 сегодня Португалия -:- Швейцария
21:45 сегодня Бельгия -:- Кипр
21:45 сегодня Эстония -:- Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные 2017
19:00 Матч завершен Россия 1:1 Иран
Евро-2019 (до 21), 9 тур
19:00 Матч завершен Сербия (до 21) 3:2 Россия (до 21)
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Молодежная сборная России уступила Сербии

сегодня, 20:53
Сербия (до 21)Сербия (до 21)3 : 2Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

В поединке отбора на Евро-2019 U21 молодежная сборная России в результативном матче уступила сверстникам из Сербии.

Нови Сад, стадион «Караджордже»

Сербия (до 21) – Россия (до 21) – 3:2 (2:2)
Голы: Пантич 14, Йович 33, Йович 60 — Жемалетдинов 26, Мелкадзе 42.

Сербия (до 21): Радунович, Богосавац, Стеванович, Миленкович, Йованович, Живкович, Пантич (Машович 64), Груич, Лукич (Месарович 86), Йович, Радоньич (Пантович 78).
Главный тренер: Радован Чурчич.

Россия (до 21): Митрюшкин, Лихачев, Чернов, Рассказов, Шакуро, Гулиев (Чалов 78), Обляков (Бакаев 71), Жигулев, Ланин, Мелкадзе, Жемалетдинов (Жамалетдинов 82).
Главный тренер: Евгений Бушманов.

Предупреждения: Жигулев 36, Чернов 47, Груйич 66, Лихачев 81.

Судья: Адам Фаркаш.

Напомним, что в минувшем туре россияне отправили три мяча в ворота Гибралтара.

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
сегодня в 21:41
Замена одной буквы на 82 минуте
Брулин
сегодня в 21:02
Не удивлен, у пацанов все шансы в главную сборную с такими результатами.Сдохли уже после 60-ой минуты
kastites
сегодня в 21:02
Сербы явно сильнее
Воин666
сегодня в 20:59
Похоже опять мимо ЧЕ. Уже успели потерять очки с Арменией и проиграли главному конкуренту.
Гус Пойет
сегодня в 20:57
Ну хоть поборолись немного
Mоnоlo
сегодня в 20:54
Обидно. Да и счет такой.
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