«Милан» зимой попытается подписать Лукаса Лиму

Полузащитник «Сантоса» и сборной Бразилии Лукас Лима оказался в сфере интересов «Милана». Как утверждает источник, бразильский футболист зимой может перебраться в «Милан» бесплатно, так как к тому времени у него закончится контракт с бразильским клубом. Отмечается, что представители «россонери» уже вступили в переговоры с 27-летним хавбеком.

В текущем сезоне чемпионата Бразилии Лима принял участие в 16 матчах, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед».

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